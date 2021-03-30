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'Tarımsal hasılamız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'

Tarım ve Orman Bakanı, Diyarbakır'da katıldığı Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışından yaptığı konuşmada, 2020'de, Türkiye'deki tarımsal hasılanın 333,3 milyar lirayla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını ifade ederek, "2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.
 30 Mart 2021 19:23
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'Tarımsal hasılamız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 3 Nisan gününe kadar sürecek fuarın açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı.

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuarların emeğin, alın terinin, başarının vitrini olduğunu söyledi. Fuarların kent ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Bakan Pakdemirli "Bu nedenle şehirlerimizde açılan tarım ve gıda fuarları, gerek kent ekonomisi gerekse ülke ekonomisi adına büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarım fuarının da, Diyarbakır'a ve ülkemize, tarım ve ekonomi bakımından katkılarının büyük olacağı aşikardır" dedi.

Diyarbakır Tarım Fuarı'nın, bugüne kadar pandemi nedeniyle iptal edilen fuarlar sürecinden sonra yapılan ilk tarım fuarı olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli "Bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemlidir. Bu açıdan bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizler de bugün, 101 firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük tarım fuarında hem madden hem de manen, bakanlık olarak yanınızdayız" diye konuştu.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA İLK ON İÇİNDEYİZ'

Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sıradayız. Ama buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk on içindeyiz. Bilindiği gibi geçen yıl, meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca altını çizerek söylemek istediğim bir husus daha var. 2002 öncesi, destek, neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz."

DİYARBAKIRLI ÇİFTÇİLERE 23,3 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERİLDİ

Son 19 yılda Diyarbakır'a da önemli destekler sağladıklarını, tarım ve orman altyapısını daha da güçlü hale getirdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli "Diyarbakırlı çiftçilerimize, son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında Diyarbakır'ımıza 164 milyon lira hibe desteği ödedik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza, Diyarbakır'da özel hassasiyet gösterdik. 180 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık" dedi.

DİYARBAKIR'DA 1 MİLYON DEKAR ARAZİ DAHA SULAMAYA AÇILACAK

Diyarbakır'ın toplam ekonomik sulanabilir arazi varlığının yaklaşık 4 milyon dekar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 1 milyon 150 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını aktardı. Bakan Pakdemirli, "Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece, sulamaya açılacak alanlarla, dekar başına yaklaşık 850 TL gelir artışı sağlanacak. Niyetimiz Diyarbakır'da sulanmadık bir karış verimli toprak bırakmamak" diye konuştu.

'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI

Diyarbakır'da açılışı yapılan Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 kuzunun podyuma çıkarıldığı 'Kuzu Güzellik Yarışması' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarışmada birinci seçilen kuzuya tam altın takarak, birincilik sertifikası verdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yarışmanın ikinci kuzusunu ödüllendirirken, üçüncü olan kuzuya da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından ödülü takıldı. Fuar, 3 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

DHA
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