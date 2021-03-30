Bakan Pakdemirli yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın konuk olacağı AA Editör Masası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tanıtımı yapılan 1. Su Şurası'na ilişkin ayrıntıları paylaşacak.
|30 Mart 2021 19:34
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Bakan Pakdemirli, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, ilk defa gerçekleştirilecek Su Şurası'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtlayacak.
İklim değişikliğinin etkilerini, Türkiye'nin su potansiyelini değerlendirmesine yönelik yürütülen projeleri, su tasarrufuna yönelik önerileri anlatacak Pakdemirli'nin, Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne ilişkin bilgi vermesi ve baraj projelerindeki son durumu paylaşması bekleniyor. Ayrıca, arazi toplulaştırması faaliyetlerine ilişkin çalışmaların da ele alınması öngörülüyor.
Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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