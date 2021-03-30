Koronavirüse yakalanan 7 öğretmenin tedavisi devam ediyor
|30 Mart 2021 19:37
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Yapılan açıklamada; "15 Mart 2021 tarihinde Özbey İlkokulumuzda 3 öğretmenimizde pozitif vaka tespit edilmiştir. Özbey İlkokulumuz İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı ile 4 gün uzaktan eğitim-öğretime devam etmesi kararlaştırılmıştır; şuan Öğretmenlerimiz sağlığına kavuşmuş olup eğitim-öğretime yüz yüze devam etmektedir" denildi.
"Merkezde 7 pozitif vaka var"
Açıklamada; merkezdeki okullarda 100. Yıl Atatürk İlkokulundan 2, Ali Rıza Efendi İlkokulundan 1, Sıdıka İlkokulundan 1, Söke Anadolu Lisesinde 2, Çeltikçi Ortaokulundan 2, Sümer Yılmaz Kocagöz Anaokulundan 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 öğretmenin pozitif vaka olduklarının tespit edildiği, bu eğitimcilerden 2'sinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "İlçe Sağlık Müdürlüğünün Pandemi Rehberine uygun olarak yaptığı filyasyon çalışmaları gereği temaslı sayılabilecek kişilerin izolasyonu sağlanmış, genel olarak okullarımızda yoğun vaka sayıları görülmediğinden sadece ilgili pozitif ve temaslıların izolasyonu sağlanarak eğitim ve öğretime devam edilmiştir" sözlerine yer verildi.
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