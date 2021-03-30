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Fatma öğretmenin katilinin akıl sağlığı yerinde kararı

Seri katil Atalay Filiz'in, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu sanığın cezai sorumluğuna ilişkin raporunu sundu.
 30 Mart 2021 19:40
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Fatma öğretmenin katilinin akıl sağlığı yerinde kararı

Adli Tıp Kurumu, Atalay Filiz'le ilgili cezai ehliyet raporunu mahkemeye sundu. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Atalay Filiz katılmazken, avukatı da mazeret bildirerek gelmedi.

Mahkeme hakimi, sanık Atalay Filiz hakkında daha önce dosya kapsamında alınmış raporlar ile geçmişine yönelik diğer bütün tedavi sürecine ilişkin evrakların da değerlendirilerek, suç tarihinde cezai ehliyetine etki edebilecek bir rahatsızlığının olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan gönderilen raporda, sanık Filiz'in yapılan muayeneleri ile dava dosyasındaki tıbbi belgelerin yeniden incelendiği, bu belgeler doğrultusunda cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve davranış serbestliğini ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zeka geriliği saptanmadığı belirtildi.

Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta akli arızanın içinde olduğuna dair herhangi bir tıbbi bulgu veya belgeye rastlanmadığı kaydedilen raporda, bu nedenle sanık Filiz'in işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Atalay Filiz'in avukatının mazeretini kabul ederek, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

YARGI SÜRECİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Atalay Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Üç yıl süreyle aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı tespit edilmişti.

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan Atalay Filiz'in üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Seri cinayet zanlısı Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yargılandığı davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle de 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Sanık Atalay Filiz hakkında yargılandığı bu davalar kapsamında daha önce alınan Adli Tıp Kurumu raporlarında da akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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