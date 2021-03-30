Kazada vefat eden ambulans şoförü toprağa verildi
|30 Mart 2021 20:03
|+Aa- Yazdır
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans şoförü Tezcan Tekin (41), son yolculuğuna uğurlandı.
Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Tekin'in cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 112 istasyonuna getirildi.
Cenazeye eşlik eden ambulanslar sirenlerini çaldı.
Burada düzenlenen törende dualar edildi, daha sonra helallik alındı.
Tekin'in kızı İrem (21), oğulları Mustafa (16) ve Emre (7) ile eşi Gamze Tekin büyük üzüntü yaşadı.
İrem ve kardeşi Mustafa, babasının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.
Gözyaşlarına hakim olamayan Emre Tekin babasının ardından el salladı. Küçük Emre, babasının dün kendisine aldığı fakat veremediği cep telefonu kulaklığını elinden bırakmadı.
Tekin'in cenazesi daha sonra Sarıköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada da yakınları ve ailesinden helallik alındı, dualar edildi.
Daha sonra Bostancı Mahallesi meydanına getirilen Tekin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Tekin'in yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve vatandaşlar katıldı.
- Kaza
Dün gece, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 SJ 275 plakalı kamyon, önce 10 E 3152 otomobile ardından da karşı şeride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansa çarpmıştı.
Kazada, ambulans şoförü Tezcan Tekin, kamyon sürücüsü Mesut Ece ile ambulansta bulunan hasta Hicabiye Ceylan ve yakını Ayşegül Işıkhan yaşamını yitirmişti.
Ambulanstaki 2 sağlık çalışanı da yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Oyuncu Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
30 Mart 2021 21:10
|Evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak
30 Mart 2021 21:06
|Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2019'da yüzde 3,1 azaldı
30 Mart 2021 20:02
|'Mavi' rengi koruyan Şırnak virüsü yenmekte kararlı
30 Mart 2021 20:00
|Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek
30 Mart 2021 18:55
|Bakan Kurum, 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı
30 Mart 2021 14:54
|Bakan Bekir Pakdemirli, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
30 Mart 2021 13:41
|5 yıldızlı tesiste, 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz toplantı
30 Mart 2021 13:23
|Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
30 Mart 2021 13:22
|Yeni varyant çocuklara göz dikti: 2-3 haftadır servis doldu
30 Mart 2021 13:13