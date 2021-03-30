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Kazada vefat eden ambulans şoförü toprağa verildi

Yaşamını yitiren Tezcan Tekin'in 7 yaşındaki oğlu Emre Tekin, cenazede, babasının kazadan önce aldığı ancak kendisine veremediği cep telefonu kulaklığını elinden bırakmadı
 30 Mart 2021 20:03
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans şoförü Tezcan Tekin (41), son yolculuğuna uğurlandı.

Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Tekin'in cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 112 istasyonuna getirildi.

Cenazeye eşlik eden ambulanslar sirenlerini çaldı.

Burada düzenlenen törende dualar edildi, daha sonra helallik alındı.

Tekin'in kızı İrem (21), oğulları Mustafa (16) ve Emre (7) ile eşi Gamze Tekin büyük üzüntü yaşadı.

İrem ve kardeşi Mustafa, babasının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Gözyaşlarına hakim olamayan Emre Tekin babasının ardından el salladı. Küçük Emre, babasının dün kendisine aldığı fakat veremediği cep telefonu kulaklığını elinden bırakmadı.

Tekin'in cenazesi daha sonra Sarıköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada da yakınları ve ailesinden helallik alındı, dualar edildi.

Daha sonra Bostancı Mahallesi meydanına getirilen Tekin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Tekin'in yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve vatandaşlar katıldı.

- Kaza

Dün gece, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 SJ 275 plakalı kamyon, önce 10 E 3152 otomobile ardından da karşı şeride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansa çarpmıştı.

Kazada, ambulans şoförü Tezcan Tekin, kamyon sürücüsü Mesut Ece ile ambulansta bulunan hasta Hicabiye Ceylan ve yakını Ayşegül Işıkhan yaşamını yitirmişti.

Ambulanstaki 2 sağlık çalışanı da yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
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