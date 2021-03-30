Akşener, İstanbul sözleşmesi için Danıştay'a başvurdu
|30 Mart 2021 20:11
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Dava dilekçesinde, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin, öncelik ve ivedilikle davalı idarenin savunması alınmaksızın durdurulması talep edildi.
Savunma süresinin kısaltılması istenen dilekçede, savunma alınması akabinde de yürütmeyi durdurma kararının devamına ve daha sonra duruşmalı yapılacak inceleme neticesinde dava konusu kararın iptaline hükmedilmesi talebinde bulunuldu.
Ayrıca, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde yer alan, "Bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, söz konusu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yolu ile başvurulması istendi.
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