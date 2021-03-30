YEE, 60 bin kişiye çevrim içi derslerle Türkçe öğretiyor

Geçen yıl tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle ara verilen derslerin ardından uzaktan öğretime başladıklarını belirten Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, çevrim içi eğitim çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Ateş, "İlk olarak İtalya'da uzaktan Türkçe öğretmek için ilana çıktığımızda 400 başvuru gelince hızlı bir şekilde altyapımızı geliştirdik ve bu stüdyoları yaptık." dedi.

Derslerin yanında yardımcı eğitim videolarını da bu dönemde çekmeye başladıklarını ifade eden Ateş, "Şu anda haftada 60 bin kişiye, 6 saat birebir ders veriyoruz. Bu dersler dünyanın her yerinde yapılıyor. Sadece Latin Amerika'da 5 bin kişiye ulaşıyoruz. Kazakistan'da geçen hafta yaptığımız ilana 8 bin kişi başvurdu." diye konuştu.

Ateş, YouTube için sanal stüdyoda üretilen içeriklere ilişkin, "Sadece telaffuzu değil tüm kuralları içeren malzemeler üretiyoruz ve tüm bu hizmet tüm dünyaya açık. Türkçe son bir yılda yabancı dil olarak öğrenilen diller arasında ilk 5'e yükseldi. Burada amatör olarak başladığımız içeriklerimiz yüz binlerce insana ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkçe öğreterek Türkiye ile bağ kurmalarını sağlayacağız"

Başkan Ateş, uzaktan devam eden dersler, birebir eğitimler ve sanal stüdyoda üretilen içerikler yoluyla dilin yanında kültür ve Türk düşünce yapısının da öğretildiğini söyledi.

Uzaktan eğitim altyapısı ve sanal stüdyo ile YEE'nin bir merkezinin bulunmadığı ülkelerde bile eğitimler verildiğini vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitimlerde kısıtlı sayıda öğrenci için mekan tutmak ve hoca göndermek gerekiyor. Bu şekilde o sayıların 10 katına ulaşmak mümkün. Bununla birlikte Türkçe öğretmenleri yetiştirerek yerinde eğitimi de koordine etmeye çalışıyoruz. Şu an Suriye'deki güvenli bölgede bu projeyi sürdürüyoruz. Orada eğiticileri eğiterek milyonlarca insana Türkçe öğreteceğiz. Türkçe öğreterek Türkiye'yle bağ kurmalarını sağlayacağız."

Öğretmenler tiyatrocu gibi hazırlanıyor

YEE'nin Sıhhiye'deki Dijital Kültür Merkezi'nde kurulan sanal stüdyoda eğitmenler başlangıç seviyesinde Türkçe eğitimi için içerik üretiyor.

Stüdyoda dijital görseller ve konuya uygun arka plan kullanan eğitmenler, bazı konuları ise bir tiyatrocu gibi rol yaparak anlatıyor. Öğretmenler bu eğitimler için diyalogları da kendileri yazıyor.

AA'nın bir derse konuk olduğu stüdyoda eğitmenler, diyaloglar veya görsellerle giriş seviyesinde Türkçe kelimeler ve cümleleri öğretiyor.

Alfabe, sayılar, tanışma, karşılaşma, yol tarifi ve basit diyaloglarda kullanılan kelimelerin öğretildiği videolarda yer alan okutmanlardan Ecem Çelik Türkyılmaz, öğrencilere öğretmenleri görmeden de Türkçe öğrenmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkyılmaz, "Günlük hayatta karşılaşacakları durumlarda neler söyleyebilirler, hangi Türkçe kelimeleri kullanabilirler, grameri en basit şekilde nasıl öğrenebilirler bunlar üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Temel düzeyde Türkçe eğitimi videolarının ardından seviye arttıkça yeni içerikler üreteceklerini belirten Türkyılmaz, "En bilinen kelimeleri yavaş yavaş telaffuz ederek öğrencilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, ilerleyen seviyelerde Türklerin günlük hayatta nasıl iletişim kurduğunun da anlatılacağını dile getirerek, "Şunu düşünüyoruz, ekran karşısında bizi izleyen öğrenci bizi anlayabilir mi, kendileri bizim bulunduğumuz ortamlarda bulunduğunda aynı şekilde Türkçe konuşabilir mi? En basit şekilde bunları ele alıp diyaloglar yazıyoruz." dedi.