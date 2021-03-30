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Oyuncu Kaya Akarsu yaşamını yitirdi

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı gibi sevilen projelerde yer alan usta sanatçı Kaya Akarsu, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
 30 Mart 2021 21:10
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Oyuncu Kaya Akarsu yaşamını yitirdi

Dizi ve filmlerde rol alan sanatçı Kaya Akarsu'nun 78 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYA AKARSU KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

Başarılarıyla adından söz ettiren usta sanatçı At, Uyarca, Kral Lear, Babamannem Yüz Yaşında, Kafesten Bir Kuş Uçtu, İçerdekiler, Ayışığında Şamata, Soruşturma ve Guguk Kuşu gibi oyunlarda rol aldı.
Memurlar.Net
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