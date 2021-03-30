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Spiker Büşra Sanay, CNN Türk'ten ayrıldı

CNN Türk'te 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, kanal ile yollarını ayırdı.
 30 Mart 2021 21:13
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CNN Türk'te 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, kanal ile yollarını ayırdı. Sanay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi.

CNN Türk'ten 'Havayı koklayan adam' olarak tanınan hava durumu programları yapan Bünyamin Sürmeli'nin ayrılığının ardından deneyimli bir isimden daha veda haberi geldi.

Memurlar.Net
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