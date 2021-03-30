Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
|30 Mart 2021 21:36
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Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rızabey Apartmanı ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapı müteahhidi H.H.Ö., depremin hemen ardından yakalanmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
İstanbul'da yakalandı
Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu yapının mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B., bugün İstanbul'un Çatalca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
A.S.B'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 2'ye yükselirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi.
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