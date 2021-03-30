Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) AstraZeneca aşısı hakkındaki tavsiyesini güncelleyerek, AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanması yönünde tavsiyede bulundu. Federal ve eyalet sağlık bakanlıkları, STIKO'nun tavsiyesine uyarak AstraZeneca aşısının ülke genelinde sadece 60 yaşın üzerindeki kadınlar ve erkekler için kullanılmasına karar verdi.

AstraZeneca aşısı hakkındaki kararın Robert-Koch Enstitüsü bünyesinde görev yapan komisyonda oy çokluğu ile aldığı bildirildi. Karara gerekçe olarak ise, "çok ender görülen ancak çok şiddetli tromboembolik yan etkiler" gösterildi.

Söz konusu yan etkilerin aşının yapılmasından 4 ila 16 gün sonra ağırlıklı olarak 60 yaş altı kişilerde ortaya çıktığı belirtilirken, son iki hafta içerisinde AstraZeneca aşısı yapılan 31 kişi de tromboembolik vaka tespit edildiği belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), İngiltere-İsveç ortaklığında geliştirilen AstraZeneca aşısının 29 Ocak'ta kullanımını tavsiyesi vermişti. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu en az 17 Avrupa ülkesi, aşılanan bazı kişilerde ciddi kan pıhtılaşmalarına yol açmış olabileceği gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA'nın verdiği bilgilere göre, 10 Mart itibarıyla AB içinde aşılanan yaklaşık 5 milyon kişinin 30'unda kan pıhtılaşması görüldüğü tespit edilmişti. EMA, pıhtılaşma görülen kişilerin sayısının, toplumda normalde tespit edilen pıhtılaşma vakalarından daha fazla olmadığını belirtiyor.