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36 yıllık Rami Hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor

İstanbul'da 36 yıldır faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen Avrupa'nın en büyük ve en modern kapalı çarşısı olma özelliği taşıyan "İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı"na taşınmaya hazırlanıyor. İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği Başkanı Mustafa Karlı, "Nisan'da bütün dükkanların teslimatları bitecek. Bizler de çok kısa bir süre içerisinde taşınacağız" dedi.
 30 Mart 2021 22:25
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36 yıllık Rami Hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor

"AVRUPA'NIN EN LÜKS EN MODERN ÇARŞINI BİTİRDİK"

Rami Gıda Toptancıları Hali ,1985 yılında Eminönü Unkapanı'ndan Rami'ye taşınmıştı. Hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği Başkanı Mustafa Karlı, "1985 yılında geçici olarak Rami'ye geldik. Maalesef 36 yıldır buradayız. Bu süre içerisinde toptancılar olarak çok büyük mücadeleler verdik. İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nın 16 Ocak'ta ihalesi yapıldı. İhaleyi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ama mal sahibi biziz. Yaklaşık 3,5 yıl içerisinde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en lüks en modern çarşını bitirdik. Şu an İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı tamamen bitmiş durumda sadece dükkanların teslimatları yapılıyor. Nisan'da bütün dükkanların teslimatları bitecek. Bizler de çok kısa bir süre içerisinde taşınacağız" dedi.

"ÇARŞIMIZIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZ YAPACAK"

Rami Gıda Toptancıları Hali'nde çok çileler çektiklerini söyleyen Karlı, "Alt yapısı olmayan, hijyen koşulları sağlanamayan bir yerde 36 yıl ticaret yaptık. Ama artık yeni taşınacağız yer bizim için çok iyi olacak. İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı hem Türkiyemize hem de esnafımıza bir kalite oldu. Cumhurbaşkanımız da çarşımızın açılışını yapacağını söyledi. Açılışı sonrası bütün vatandaşlarımızın çarşımızı gelip görmesini isterim" diye konuştu.

"YENİ HAL İSTANBUL TRAFİĞİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Çarşıda 1138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, tıp merkezi, olduğunu belirten Karlı, "Kuzey Marmara Otoyolu yeni çarşımızın yakınlarından geçecek. Biz hal olarak taşınmakla İstanbul trafiğine büyük katkıda bulunmuş oluyoruz. Bir de hal çalışanlarımıza Toplu Konut İdaresi tarafından bir de konut desteği sağlarsak bizler için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yer için çok heyecanlı olduğunu söyleyen halde dükkanı bulunan Orhan Ertuğrul ise "Yeni yerimiz çok güzel oldu. Hepimize yeni bir canlılık gelecek. Buradaki herkes anahtarını almaya başladı. Burada çok büyük sıkıntılarımız vardı. En çok araçların gelip gitme sıkıntısını yaşıyorduk. Ama yeni yerimiz güzel oldu" dedi.

DHA
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