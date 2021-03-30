1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
 30 Mart 2021 23:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yangın, saat 20.30 sıralarında 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki bir binada çıktı. Binadan duman yükseldiğini gören askerler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı
30 Mart 2021 23:09		 İnternette 'yetkili servis' yalanıyla dolandıranlar yakalandı
30 Mart 2021 22:24
İş makinesi operatörü, yıkım yaptığı binanın altında kaldı
30 Mart 2021 18:58		 HES kodu göstermeden bindiği otobüste uyaran kişiyi bıçakladı
30 Mart 2021 16:51
Adliyenin 7'nci katından atlayan mübaşir hayatını kaybetti
30 Mart 2021 15:12		 İnternette 'yetkili servis' yalanıyla 97 kişiyi dolandırdılar
30 Mart 2021 14:10
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
30 Mart 2021 12:24		 Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
30 Mart 2021 11:18
Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
30 Mart 2021 10:20		 Evden kaçan kız 10 gün sonra dönercide bulundu
30 Mart 2021 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:20 - Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:07 - İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?00:03 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği00:01 - Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?00:00 - 31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi
23:38 - A Milliler Letonya ile yenişemedi23:36 - Londra'da günlük can kaybı ikiye düştü23:29 - Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor23:27 - 8 köyde hiç bir vakaya rastlanmadı23:19 - Prof. Dr. Yorulmaz: Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun23:09 - Aydın'da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı
23:08 - Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın22:47 - Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı22:46 - Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor22:25 - 36 yıllık Rami Hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor22:24 - İnternette 'yetkili servis' yalanıyla dolandıranlar yakalandı
22:16 - Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?
31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Poşet ister misiniz 2
irticalen 1
abus 1
Hayata olumlu tarafindan bakmak 2
kaide 2
mikroçip 1
akustik 1
sen beni beğenmiyor musun? 1
geri bildirim 1
renk uyumu 1
SON İLANLAR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 202 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam