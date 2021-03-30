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Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın
KAHRAMANMARAŞ'ta, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
|30 Mart 2021 23:08
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Yangın, saat 20.30 sıralarında 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki bir binada çıktı. Binadan duman yükseldiğini gören askerler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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