A Milliler Letonya ile yenişemedi

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3-1 öne geçtiği maçta Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.

Konuk Letonya'nın golleriyse 35. dakikada Savalnieks, 58. dakikada Uldrisis ve 79. dakikada Ikaunieks'ten geldi.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye çıkaran A Milliler, G Grubu'nda zirvede yer alıyor.

Türkiye - Letonya A Milli maçları

A Milli Takımımız, Letonya ile bugüne kadar ikisi özel maçta toplam 6 defa karşılaştı.

Letonya'yı bir defa mağlup eden Milliler, dört defa berabere kaldı, bir defa ise mağlup oldu. Milliler Letonya'ya karşı 10 gol kaydederken, kalesinde 9 gol gördü.