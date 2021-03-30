Londra'da günlük can kaybı ikiye düştü
İngiltere'nin başkenti Londra, salgının merkez üslerinden biriydi. Ancak aylar süren kısıtlamalar ve toplu aşılamalar sayesinde virüsle mücadelede çok önemli aşama kat etti. Londra'da son 24 saatte yalnızca 2 can kaybı görüldü.
|30 Mart 2021 23:36
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Aşılar etkisini gösterdi. Başkent Londra'da can kaybı 0'a yaklaştı. İngiltere koronavirüs ile mücadelede önemli bir eşiği geçti.
4 Ocak'tan bu yana ülkece kısıtlamada olan İngiltere, vaka ve can kaybının düşmesi ile tedbirlerde gevşeme kararı almıştı. Nüfusun yarısının aşılandığı ülkenin başkenti Londra'da virüse bağlı can kaybı 2'ye düştü. İyiye gidiş Londra ile sınırlı değil. Ocak ayında tüm ülkedeki günlük can kayıpları bin 800'leri bulmuştu. Bu sayı şimdi 23'e indi.
Geçtiğimiz yıl İngiltere'de salgının merkez üssü olan Londra, aylar süren kısıtlamalar ve toplu aşılamalar sayesinde virüsü yenmeye çok yaklaştı.
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