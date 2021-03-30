1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Londra'da günlük can kaybı ikiye düştü

İngiltere'nin başkenti Londra, salgının merkez üslerinden biriydi. Ancak aylar süren kısıtlamalar ve toplu aşılamalar sayesinde virüsle mücadelede çok önemli aşama kat etti. Londra'da son 24 saatte yalnızca 2 can kaybı görüldü.
 30 Mart 2021 23:36
+Aa- Yazdır
Londra'da günlük can kaybı ikiye düştü

Aşılar etkisini gösterdi. Başkent Londra'da can kaybı 0'a yaklaştı. İngiltere koronavirüs ile mücadelede önemli bir eşiği geçti.

4 Ocak'tan bu yana ülkece kısıtlamada olan İngiltere, vaka ve can kaybının düşmesi ile tedbirlerde gevşeme kararı almıştı. Nüfusun yarısının aşılandığı ülkenin başkenti Londra'da virüse bağlı can kaybı 2'ye düştü. İyiye gidiş Londra ile sınırlı değil. Ocak ayında tüm ülkedeki günlük can kayıpları bin 800'leri bulmuştu. Bu sayı şimdi 23'e indi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de salgının merkez üssü olan Londra, aylar süren kısıtlamalar ve toplu aşılamalar sayesinde virüsü yenmeye çok yaklaştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
30 Mart 2021 22:16		 Beyaz Saray: DSÖ'nün Kovid-19 raporu şeffaflıktan yoksun
30 Mart 2021 22:15
BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı
30 Mart 2021 15:17		 FETÖ'nün Makedonya'daki yapısı ve işleyişi meclisin gündeminde
30 Mart 2021 12:53
Araştırma: Yüksek bölgelerde yaşayanlar Kovid-19'a karşı deniz seviyesindekilere göre daha dayanıklı
30 Mart 2021 01:38		 Süveyş Kanalı'nda 6 gün sonra geçişler yeniden başladı
29 Mart 2021 22:56
Ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten şirkete ceza
29 Mart 2021 22:30		 Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi
29 Mart 2021 17:55		 Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı
29 Mart 2021 16:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:20 - Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:07 - İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?00:03 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği00:01 - Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?00:00 - 31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi
23:38 - A Milliler Letonya ile yenişemedi23:36 - Londra'da günlük can kaybı ikiye düştü23:29 - Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor23:27 - 8 köyde hiç bir vakaya rastlanmadı23:19 - Prof. Dr. Yorulmaz: Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun23:09 - Aydın'da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı
23:08 - Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın22:47 - Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı22:46 - Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor22:25 - 36 yıllık Rami Hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor22:24 - İnternette 'yetkili servis' yalanıyla dolandıranlar yakalandı
22:16 - Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?
31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çukur 2
kırmızı giyemeyen turuncu giyebilen insan 1
kerkeli 1
diss atmak 3
sebze 1
Aşık veysel 2
omlet 1
asosyal insanlar 1
Haydan gelen Huya gider 1
akira kurosava 1
SON İLANLAR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 202 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam