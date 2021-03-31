Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|31 Mart 2021 00:20
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