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Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 31 Mart 2021 00:20
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Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde 23:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği ise 6.96 km olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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