1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.
 31 Mart 2021 00:33
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur konfederasyonlarıyla gerçekleştirdikleri Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha etkin bir kamu personel sistemi için KPDK'yı ikinci defa gündemli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği
31 Mart 2021 00:03		 31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Mart 2021 00:00
NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi
30 Mart 2021 23:50		 Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
30 Mart 2021 23:29
Güvenlik Soruşturması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
30 Mart 2021 22:14		 Samsun Valisi: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
30 Mart 2021 22:10
AK Parti'den erken seçim açıklaması
30 Mart 2021 22:06		 İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
30 Mart 2021 21:22
Vaka sayısı 37 bine yükseldi
30 Mart 2021 20:52		 MGK toplantısı sonrası kritik açıklama
30 Mart 2021 20:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:48 - Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti00:33 - Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama00:20 - Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:07 - İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?00:03 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği00:01 - Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
00:00 - 31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi23:38 - A Milliler Letonya ile yenişemedi23:36 - Londra'da günlük can kaybı ikiye düştü23:29 - Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor23:27 - 8 köyde hiç bir vakaya rastlanmadı
23:19 - Prof. Dr. Yorulmaz: Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun23:09 - Aydın'da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı23:08 - Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın22:47 - Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı22:46 - Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor
22:25 - 36 yıllık Rami Hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?
Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prompter 1
kol çeşitleri 1
metot 3
akira kurosava 1
hoşa gitmeyen hitap şekilleri 1
enginde yavaş yavaş 1
sen beni beğenmiyor musun? 1
kaide 1
ne dağıtıyorlar 2
hamletmek 1
SON İLANLAR
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 202 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam