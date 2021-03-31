Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
|31 Mart 2021 01:48
|+Aa- Yazdır
Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki Polis Memuru Muhammet Başoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir Zonguldak Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören Polis Memuru Başoğlu yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haber Başoğlu'nun görev yaptığı Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde üzüntü ile karşılandı.
Bartın Valiliğince Başoğlu'nun vefatına ilişkin paylaşılan taziye mesajında, "Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Devlet Hastanesinde vefat eden Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinde görevli Polis Memuru Muhammet Başoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm Emniyet Teşkilatına başsağlığı dileriz." denildi.
Hayatını kaybeden Başoğlu'nun annesi ve babasının da yakalandıkları koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, babasının tamamlanan tedavisinin ardından taburcu olduğu, annesinin ise hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
31 Mart 2021 00:20
|Prof. Dr. Yorulmaz: Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun
30 Mart 2021 23:19
|Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas vefat etti
30 Mart 2021 21:46
|Oyuncu Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
30 Mart 2021 21:10
|Evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak
30 Mart 2021 21:06
|Kazada hayatını kaybeden ambulans şoförü toprağa verildi
30 Mart 2021 20:03
|Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2019'da yüzde 3,1 azaldı
30 Mart 2021 20:02
|'Mavi' rengi koruyan Şırnak virüsü yenmekte kararlı
30 Mart 2021 20:00
|Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek
30 Mart 2021 18:55
|Bakan Kurum, 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı
30 Mart 2021 14:54