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Biden'a sözde soykırım uyarısı

ABD'nin yeni Başkanı Biden'ın seçim kampanyası sürecinde destek gördüğü Ermeni lobisine şirin gözükmek için "soykırım" ifadesini kullanacağı iddiası, Ankara'da rahatsızlık yarattı
 31 Mart 2021 07:05
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Biden'a sözde soykırım uyarısı

Nisan ayına girilirken, Ermeni lobisi sözde soykırım çalışmalarını arttırdı. ABD Başkanı Biden'a seçim sürecinde destek veren Ermeni lobisinin, 24 Nisan'da sözde "soykırım" ifadesini kullanması için baskı yaptığı öğrenildi. Washington kulislerinden gelen mesajlar üzerine Ankara, normalleşme çabalarının arttığı bir dönemde böyle bir adımın yol açacağı krize karşı tedbir almak üzere arka kapı diplomasisini hızlandırdı. Ankara'nın diplomatik kanallar üzerinden ilettiği mesajların Başkan Biden'a ulaştırıldığı öğrenildi.

SULLİVAN'LA GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Biden yönetimi, Beyaz Saray'ın sözde "soykırım" ifadesinin kullanılmasına ilişkin bir kararı olmadığını Ankara'ya iletti. Ancak Ermeni lobisinin olası baskısına karşı tüm muhataplar nezdinde konunun üzerine gidiliyor ve gereken uyarılar yapılıyor. Konu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın telefon görüşmesinde de gündeme geldi. Ankara, 4 argüman üzerinden böyle bir adımın yol açacağı sorunları diplomatik kanallar üzerinden ABD'li muhataplarına iletti. ABD Başkanları bugüne kadar 24 Nisan'da yayınladıkları mesajlarda soykırım ifadesi yerine "büyük felaket" ifadesini kullanmıştı.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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