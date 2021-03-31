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94'teki gibi gayret gösterip, İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını cevapladı. 94 ruhuyla sahaya inen Kabaktepe, "O günlerde İstanbul kadın ve gençlerin birlikte sahada gösterdiği gayretle kazanıldı. Bizler de aynı o günlerdeki gibi gayret gösterip, İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi
 31 Mart 2021 07:20
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94'teki gibi gayret gösterip, İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını cevapladı. 94 ruhuyla sahaya inen Kabaktepe, "O günlerde İstanbul kadın ve gençlerin birlikte sahada gösterdiği gayretle kazanıldı. Bizler de aynı o günlerdeki gibi gayret gösterip, İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceki gün parti binasında görüşen Kabaktepe, "Kendisinin özel kalemi bizi arayıp randevu istedi. Ertesi gün görüşmek üzere sözleşildi. Nezaket çerçevesinde bir görüşme oldu. Bu tip ziyaretlerin olması gerekir. Ziyaret çok doğal samimi bir ortamda gerçekleşmiştir" diye konuştu.

POLEMİĞİ ANLATTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir süredir devam eden 'kahve' polemiğine de açıklık getiren Kabaktepe, şunları söyledi: "Clubhouse yayını sırasında bir gazeteci arkadaşımız Canan Hanım'ın bizim kurultayımıza katılmak istediğini, bizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Ben de 'buyursun gelsin, kahvemizi içsin' dedim. Daha sonra bu söylem, 'beni kahveye çağırdı' şeklinde lanse edildi. Bunun doğru olmadığını, talebin kendilerinden geldiğini ifade etmeme rağmen, bu kez de, 'beni davet edemiyor' şeklinde algı oluşturulmak istendi."

AMACI DİYALOG DEĞİL

"Parti binamızı arayarak randevu talep ettiler. Biz de gidişatı anlamak için birkaç gün bekleyip öyle yanıt vermek istedik. Canan Hanım bu kez yine medyaya açıklama yaparak, 'talep ettik kabul etmediler' algısına dönüştürdü. Aramak için 15 gün bekleyen Canan Hanım, cevabımız için 3 gün bekleyemedi. Siyasi partilerin yöneticileriyle görüşmekte, iletişim kurmakta sakınca görmüyoruz. Ancak bunun için de samimiyet arıyoruz. Canan Hanım meseleyi samimi bir diyalogtan öte reklam/PR çalışmasına çevirdi. Sorunumuz olsa Ekrem Bey ile de görüşmezdik."

NEZAKET YOK
Kaftancıoğlu'nun kurultaydan sonra kendisini tebrik etmek için bile aramadığını aktaran Kabaktepe, "Bir hayırlı olsun telefonu yok, nezaket yok. Biz gerektiğinde münakaşa, münazara, mütalaa etmeyi de biliriz ancak bunların hepsi samimiyet çerçevesinde olursa güzel olur" dedi.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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