Yapılandırılmış borçların taksitleri için son gün
|31 Mart 2021 06:50
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İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, "SGK borç yapılandırması yapan vatandaşlarımızın, borçlarının peşin ödeme veya ilk taksitini bugün ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit ödemesini süresinde yapan işverenlerimiz için yapılandırma ve bu bağlamda yararlandığı imkanlar da devam edecek.
Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecekler" uyarısında bulundu. Öte yandan 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçları; 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödenebilecek. Gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlüsü olmadığı tespit edilenlerin ise, ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecek.
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