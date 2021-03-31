Terör örgütüyle helikopter pazarlığı

Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Ferhat Abdi Şahin, DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcileriyle yeni pazarlıklar yaptı. Türkiye Gazetesi, PKK'lı Şahin ve Deyrizor sorumlusu Polat Can'ın katıldığı Haseke-Şedadi'de gerçekleştirilen görüşmenin detaylarına ulaştı.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü elebaşlarından Şahin, koalisyon kanadından dört talepte bulundu. PKK'lı Şahin, örgüt militanlarına helikopter, SİHA (Predatör) ve uzun menzilli füze eğitimi verilmesini istedi. Ayrıca koalisyonun bütün askeri üslerinin terör örgütüne açılmasını ve eş güdüm dahilinde faaliyet yürütülmesi talebinde bulundu.

MANİDAR PAYLAŞIM

PKK ile helikopter pazarlığı sürerken merkezi Bağdat'ta bulunan Uluslararası DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Wayne Marotto resmi Twitter sayfasından ilginç bir paylaşımda bulundu. PKK'lı teröristlerle birlikte yapılan ve helikopter görselinin de yer aldığı hava-yer koordinasyonu eğitiminin fotoğraflarını paylaşan Marotto "ABD ordusu, ABD Hava Kuvvetleri Gözlemci Birliği ve Suriye Demokratik Güçleri arasında ortak eğitim. DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini garantilemek için PYD-PKK ile birlikte çalışma kararlılığımız sürüyor. Ortak hedefimiz Kuzeydoğu Suriye'de bölgesel güvenliği sağlamak ve DEAŞ'ın bir daha asla geri dönmemesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

KOALİSYON SÜRE İSTEDİ

Şeddadi görüşmesinde terör cephesinin taleplerini kayda geçiren DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcileri, konunun üst makamlara iletileceğini ve sonucun yeni bir toplantı ile PKK'nın sözde yöneticileriyle paylaşılacağını belirtti. Bununla birlikte koalisyon temsilcileri, görüşme sonrası bu talepleri karşılamanın mevcut şartlarda zor olduğu görüşünü de dile getirdi.

13 GÜN SONRA İKİNCİ GÖRÜŞME

PKK ve koalisyon heyeti arasındaki ikinci toplantı 13 gün aradan sonra yine Şeddadi'de yapıldı. Terör yapılanmasının taleplerini ilettiklerini belirten koalisyon subayları, bölgedeki koalisyona ait üslerin PKK ile daha etkin paylaşımı konusunda değerlendirmenin sürdüğünü, helikopter eğitimi ve SİHA konusunda şartların olgunlaşmadığını, Suriye içerisinde böyle bir eğitimin verilemeyeceği görüşünü PKK'lılara iletti. Koalisyon heyeti, Suriye'nin kuzeyinde siyasi, ekonomik, sosyal süreçlerin belirli bir aşamaya gelmesi gerektiğini ve özerk bölgenin uluslararası meşruiyet kazanması sonrası bu konuların yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Koalisyon temsilcileri helikopter eğitiminin Suriye'de verilme ihtimali olmamakla birlikte belirlenen başka bir ülkede böyle bir çalışma yapabilme ihtimalinin olduğunu belirtti. Bu kapsamda yaşları 18 ila 25 arasında değişen 50 militanın eğitilebileceğini kaydettiler.

26 YIL ÖNCE BENZERİ YAŞANDI

PKK ve koalisyon güçleri arasındaki pazarlık, 1990'lı yıllardaki Guam örneğini akıllara getirdi. ABD, 1996 yılında Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürtler arasında belirlenen isimleri Pasifik'te yer alan Guam adasındaki Andersen Askeri Üssüne taşımış ve çok yönlü eğitime tabi tutmuştu.

SURİYELİ MUHALİF GENERAL ZİYAD HACI UBEYD: BOŞUNA ÇABALIYORLAR

Terör örgütü PKK ve koalisyon arasında yapılan pazarlığı teyit eden Suriyeli muhalif General Ziyad Hacı Ubeyd, PKK'nın sadece Malikiye Robar ve Amude Himo üslerine giriş izni olduğunu söyledi. Gazetemize konuşan Ziyad Hacı Ubeyd, "PKK militanlarına 2017 yılından bu yana, hava-yer koordinasyonu, işaretleme gibi eğitimler zaten veriliyor. Ancak PKK şu an helikopter pilotluğu eğitimi istiyor. Örgüt ayrıca işgal bölgesinde bir hava savunma sistemi kurmak istiyor. DEAŞ perdesi altında Türkiye'nin hava gücüne karşı Stinger ve türevi uzun menzilli füzelere sahip olmayı hedefliyorlar. Bu çerçevede de koalisyon kanadı ile görüşmeler yapıyorlar" dedi.

Terör örgütünün Suriye'deki işgalci yapısına rağmen uluslararası toplum bizimle görüntüsü veremeye çalıştığına dikkat çeken General Hacı Ubeyd, "Ben, Deyrizor bölgesindenim. Kimse PKK'yı benimsemiyor ve benimsemeyecek. Sadece Batılı güçlerin desteği terörü meşrulaştırmaz. PKK, bütün çabalara rağmen işgal ettiği yerlerden silinip yok edilecek" diye konuştu.

FERHAT ABDİ, YARDIM İSTEDİ

Suriyeli muhalif komutanın verdiği bilgilere göre PKK'nın Suriye sorumlusu Ferhat Abdi Şahin, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Suriye'de görevli en üst düzey diplomat olan David Brownstein'dan yardım istedi. PKK'lı Şahin'in helikopter, SİHA, füze ve koalisyon ait üsler konusunda beklentilerini not eden Brownstein, konuyu siyasi düzlemde Washington ile paylaşacağı vaadinde bulundu.

YILMAZ BİLGEN