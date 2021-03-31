100 bin kişi sanal İstanbul turu yaptı
|31 Mart 2021 07:10
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28 ülkeden 32 takım ve 16 sporcu Red Bull M.E.O. PUBG Dünya Finalleri için İstanbul'da yarıştı. Etkinliği izleyen 100 bin kişi sanal İstanbul turu yaparak kentin dokuz farklı bölgesini gezdi. 17 Mart'ta İstanbul'u tek tıkla keşfetmek isteyen herkese açılan festival simülasyonundan sonra şampiyonluk mücadeleleri başladı.
İstanbul ile özdeşleşen noktalarda yaşanan şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı'daki Hearthstone Dünya Finali ile start aldı. 22 Mart'ta PUBG MOBILE Doğu ve 27 Mart'ta da Ortaköy'de Teamfight Tactics finalleri gerçekleştirildi. İstanbul'un sanal dünyasını sene sonuna kadar ziyaret etmek mümkün. PUBG MOBILE Doğu Finali, dünyada ve Türkiye'de daha önce çok az kullanılan yeşil sonsuz fonlu 3D Stüdyo'da gerçekleştirildi. Bu stüdyo ile insanlar sadece bakılan açıdaki görüntüleriyle değil, dijital olarak üç boyutlu Sanal İstanbul adasına ışınlanabiliyor.
Algılayıcılar sayesinde yeşil zeminde görünen her şey adaya yansıtılabiliyor. Sultanahmet, Kapalıçarşı, Ortaköy, Galata, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Balat, Caddebostan ve bir arabalı vapur yolculuğunun yer aldığı bu simülasyonda kentin hikayeleri anlatılıyor. Bu da pandemi sonrası dönemde dünyada başlayacak turizmin hedef kitlelerinden biri olan e-Spor meraklılarına, İstanbul'u tam da ilgilerini çekecek şekilde gezme şansı veriyor.
ÖMER TEMÜR
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