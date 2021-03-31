Müteahhitler 'yıkım' için de sınıflandırılıyor

Geçen yılın sonunda yayımlanan yönetmelikle müteahhitler, iş deneyimi, teknik ve mali yeterliliklerine göre A, B,C, D, E, F, G gibi 15 sınıfa ayrılırken, her bir müteahhit sahip olduğu belgenin türüne göre belirlenen tutardaki işi yapabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi benzer bir düzenlemeyi 'yıkım' için hazırlıyor. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün taslağını hazırladığı 'Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik'le bir yıkımın nasıl olması gerektiğine dair standartlar belirlenirken, bina yıkımlarının çevreye ve vatandaşın sağlığına zarar vermeyecek şekilde, daha hızlı ve kolay yapılması hedefleniyor. Mevzuatta yıkımların nasıl olması gerektiğine dair bir düzenleme yok. Yönetmeliğin 6 ay içinde yayımlanması bekleniyor ancak uyum süreci nedeniyle düzenlemenin yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.

ÜÇ FARKLI KATEGORİ VAR

Düzenlemeyle yıkım müteahhitlerinde sadece mesleki ve teknik yeterlilik aranacak, ekonomik ve mali yeterlik aranmayacak. Teknik yeterlik olarak makine, teçhizat ve ekipman durumu ile personel durumu değerlendirilecek. Mesleki yeterlik olarak son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı esas alınacak. Yıkım müteahhitleri 'Y1, Y2 ve Y3' sınıflarına ayrılacak. Şu an için 'normal yıkım', 'patlamalı yıkım' ve 'uzun erişimli bina yıkımı' olarak üç farklı kategori planlanıyor. Firmaların üstlenebilecekleri işler bina yüksekliği ve alanı ile sınırlandırılacak. Yönetmelik yıkım müteahhidine, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın kaynağında ayrılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı, çevre lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimi sorumluluğunu da yüklüyor.

HATALI YIKIMA CEZA KESİLECEK

Yeni yönetmelikle yıkım sektörüne çeki düzen verileceğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Son zamanlarda medyaya da yansıyan, bina yıkımı sırasında yandaki binanın zedelenmesi olaylarının üzerine bakanlığımız bu çalışmayı başlattı. Çalışmayla birlikte sektör zapturapt altına alınacak. Önüne gelen yıkım yapamayacak. Yıkımı yapacak müteahhit sertifikalandırılacak. Herkes kendi teknik kabiliyeti ve kapasitesine göre yıkım yapabilecek. Hatalı yıkım yapanlara da ceza kesilecek" dedi. Gürgen, yıkım sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın geri dönüşümde kullanılacak olmasının hem çevre hem de ekonomi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

ACİL YKILACAKLAR KAPSAM DIŞI

İdareler, eksik ve yanlış bulmadığı takdirde başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde yıkım ruhsatını düzenleyecek. Yetki belgesi olmayanların yıkım yapmasına izin verilmeyecek. Afet riski altındaki acil yıkılması gereken yapılar da yönetmelik kapsamı dışında bırakıldı. Yıkım süreci ruhsat alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlanacak. Aksi takdirde yeniden yıkım ruhsatı alınacak. Yıkıma başlamadan 7 gün önce İdareye bildirim yapılacak. İdare, komşu parsellerdeki yapılara 3 gün önceden bildirimde bulunacak. Her türlü çevre koruma tedbirleri yıkım müteahhidi tarafından alınacak.

Yönetmelik kapsamında olan yapılar için öncelikle bir yıkım planı belirlenecek ve yıkım ruhsatı alınacak. Mal sahiplerince, bir yıkım müteahhidi ve yıkım işinin fenni mesuliyetini üstlenecek bir inşaat mühendisi ile anlaşılması yeterli olacak. Binaların yıkılmasında ana sorumlu yıkım müteahhidi olacak. Yönetmelikte yıkım planı kapsamı dışında kalan bazı yapılar da belirlendi. Buna göre, bodrum katı dışında en çok bir katlı olup, bina yüksekliği 6 metreyi aşmayan ve yapı inşaat alanı toplam 250 metrekareyi geçmeyen müstakil yapıların tam yıkımlarında, bir binada toplam alanı 250 metrekareyi ve kat inşaat alanının yüzde 10'unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmeyecek ancak yıkım ruhsatı alınacak.

ÖNDER ÇELİK