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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine beton rögar çemberi devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|31 Mart 2021 07:32
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine beton rögar çemberi devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta oynayan Enes Koray'ın üzerine, içme suyu hattı çalışması için yol kenarına bırakılan beton rögar çemberi devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, acı haberi alan aile yakınları gözyaşı döktü.
Koray'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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