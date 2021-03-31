'Güvenlik soruşturması OHAL düzenlemesidir'

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Kaboğlu, düzenlemeye ilişkin Milliyet'e özetle şunları söyledi:

ÖMÜR BOYU YAPTIRIM: Anayasa madde 70, 128 ve 129 çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının Anayasaya uygun bir şekilde düzenlenebilmesi mümkün gözükmemektedir. Kamu görevine girişte ömür boyu yaptırım niteliğinde ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, adli sicil kaydı uygun olmak yeterli olmalıdır.

BAZI BAKANLAR GEÇEMEZ: Kan veya sıhri hısımların soruşturmaya dahil edilecek olması ise hukuk devleti ilkesine, suçta ve cezada kanunilik gibi temel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Bazı atanmış bakan veya büyükelçilere bugün bu madde uygulanacak olsa güvenlik soruşturmasını geçemezler. Teklif, özel hayata saygı hakkının bir bileşeni olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının sınırlanmasında, anayasal bir gereklilik olan kanunilik koşulunu karşılamamaktadır. AYM kararları gereklerine aykırı düzenleme, anayasanın birçok emredici hükmüne aykırılık yarattığı gibi, hukuk devleti ilkesinin bilerek ihlali anlamına gelmektedir.