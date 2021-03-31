Soylu: Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı
|31 Mart 2021 07:45
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İstanbul Silivri açıklarında 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana gelmişti.
Okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazılmıştı ve boyalarla zarar verilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, heykele zarar veren zanlının yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Soylu, şunları söyledi:
"Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer Türk polisi yakalar."
Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 31, 2021
Türk polisine koskoca bir alkış 👏👏👏
İki gündür üstün bir teknik kullanarak
yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer
Türk polisi yakalar 👍 @EmniyetGM
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