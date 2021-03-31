Kısıtlamalar sil baştan!

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'nin yasaksız cumartesi serüveni kısa sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı karar doğrultusunda, ağırlaşan Kovid-19 tablosu nedeniyle 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde cuma akşamları saat 21.00'den Pazartesi sabahları saat 05.00'e kadar haftasonu komple sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Alınan tedbirlerin sahaya olumlu yansımasının ardından 1 Mart'ta kontrollü normalleşmeye geçilme kararı alındı. İllerin risk gruplarına ayrılması ve her risk grubuna göre farklı tedbirlerin uygulanması öngörüldü. 6 Mart'ta da Türkiye genelinde tüm vatandaşlar 93 günlük bir aranın ardından sokak kısıtlamasının olmadığı bir cumartesi geçirdi. Ancak 6 Mart'tan sonra vaka tablosu yeniden yükseliş eğilimine geçti. 58 ilin çok yüksek riskli hale gelmesiyle birlikte de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar ile sadece 24 gün içinde başa dönülmüş oldu ve cumartesi günleri de 58 il kısıtlamaya dahil edildi.

Sadece Burdur

Açıklanan son risk haritasına göre, 20-26 Şubat arasında yayınlanan risk haritasında kırmızı renkli iller arasında yer alan Burdur, vaka sayılarını düşürerek, bulunduğu kategoriden geri dönmeyi başaran tek il oldu. Daha önce kırmızı kategoride yer alan Burdur, rengini kırmızıdan turuncuya çevirerek, cumartesi kıstılamasından da kurtuldu.

Düşük (mavi) riskli kategoride kalan tek il olan Şırnak ile orta risk (sarı) grubunda yer alan Uşak, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Batman'da ise hafta sonları sadece 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Burdur, Bingöl, Ağrı, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli ve Kars'da ise cumartesi günleri vatandaşlar sokağa çıkabilecek ancak cumartesi akşam saat 21.00'den itibaren pazartesi saat 05.00'a kadar yani pazar günü boyunca sokak kısıtlamasına tabi olacak.

Evde olan iller

Çok yüksek risk olarak "kırmızı" kategoride yer alan ve Türkiye nüfusunun yüzde 80'ni oluşturan 58 ilde ise kısıtlamalar cuma saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek. Hafta sonunu evde geçirecek iller ise şöyle: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.

Yoğun bakım stabil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirlere ilişkin kararları açıkladığı konuşmasında, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık kayıtları da Erdoğan'ın ifade ettiği şekilde yatak ve yoğun bakım ve ventilatör oranlarında vaka sayısındaki artışa parelel bir artışın olmadığını gösteriyor. 1 Mart'ta yerinden karar dönemine geçildiğinde hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3 olarak kayda geçmişti. Bu hafta ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1 oldu.