1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamalar sil baştan!

"Yasaksız cumartesi" serüveni kısa sürdü. Bir ayda vakalar dörde katlandı, çok yüksek riskli (kırmızı) il sayısı 58'e ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 80'i hafta sonlarını evde geçirecek
 31 Mart 2021 07:58
+Aa- Yazdır
Kısıtlamalar sil baştan!

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'nin yasaksız cumartesi serüveni kısa sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı karar doğrultusunda, ağırlaşan Kovid-19 tablosu nedeniyle 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde cuma akşamları saat 21.00'den Pazartesi sabahları saat 05.00'e kadar haftasonu komple sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Alınan tedbirlerin sahaya olumlu yansımasının ardından 1 Mart'ta kontrollü normalleşmeye geçilme kararı alındı. İllerin risk gruplarına ayrılması ve her risk grubuna göre farklı tedbirlerin uygulanması öngörüldü. 6 Mart'ta da Türkiye genelinde tüm vatandaşlar 93 günlük bir aranın ardından sokak kısıtlamasının olmadığı bir cumartesi geçirdi. Ancak 6 Mart'tan sonra vaka tablosu yeniden yükseliş eğilimine geçti. 58 ilin çok yüksek riskli hale gelmesiyle birlikte de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar ile sadece 24 gün içinde başa dönülmüş oldu ve cumartesi günleri de 58 il kısıtlamaya dahil edildi.

Sadece Burdur

Açıklanan son risk haritasına göre, 20-26 Şubat arasında yayınlanan risk haritasında kırmızı renkli iller arasında yer alan Burdur, vaka sayılarını düşürerek, bulunduğu kategoriden geri dönmeyi başaran tek il oldu. Daha önce kırmızı kategoride yer alan Burdur, rengini kırmızıdan turuncuya çevirerek, cumartesi kıstılamasından da kurtuldu.

Düşük (mavi) riskli kategoride kalan tek il olan Şırnak ile orta risk (sarı) grubunda yer alan Uşak, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Batman'da ise hafta sonları sadece 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Burdur, Bingöl, Ağrı, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli ve Kars'da ise cumartesi günleri vatandaşlar sokağa çıkabilecek ancak cumartesi akşam saat 21.00'den itibaren pazartesi saat 05.00'a kadar yani pazar günü boyunca sokak kısıtlamasına tabi olacak.

Evde olan iller

Çok yüksek risk olarak "kırmızı" kategoride yer alan ve Türkiye nüfusunun yüzde 80'ni oluşturan 58 ilde ise kısıtlamalar cuma saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek. Hafta sonunu evde geçirecek iller ise şöyle: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.

Yoğun bakım stabil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirlere ilişkin kararları açıkladığı konuşmasında, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık kayıtları da Erdoğan'ın ifade ettiği şekilde yatak ve yoğun bakım ve ventilatör oranlarında vaka sayısındaki artışa parelel bir artışın olmadığını gösteriyor. 1 Mart'ta yerinden karar dönemine geçildiğinde hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3 olarak kayda geçmişti. Bu hafta ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1 oldu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadını el üstünde tutan kent: Tokat
31 Mart 2021 09:12		 Cenaze'de haklarını helal etmeyen işçiler: 7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz
31 Mart 2021 09:10
Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de
31 Mart 2021 08:27		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
31 Mart 2021 06:30
Muhabir KADES'i test etti: 4 dakikada yetiştiler
31 Mart 2021 06:15		 Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
31 Mart 2021 01:48
Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
31 Mart 2021 00:20		 Prof. Dr. Yorulmaz: Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun
30 Mart 2021 23:19
Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas vefat etti
30 Mart 2021 21:46		 Oyuncu Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
30 Mart 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:19 - TCMB, 2020 yılı için brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak09:16 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi09:14 - Adana'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı09:12 - Kadını el üstünde tutan kent: Tokat09:10 - Cenaze'de haklarını helal etmeyen işçiler: 7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz09:07 - 2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
08:59 - Bütçeden Milletvekillerinin dil kursu ücreti için pay ayrıldı08:58 - İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım08:57 - Hazal Kaya koronvirüse yakalandı08:46 - Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak08:38 - Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam08:30 - 'Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmeli'
08:27 - Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de08:24 - 'Yayalar kırmızı çizgimiz' dönemi08:18 - Her dört akademisyenden üçü mobbinge maruz kalıyor08:06 - Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması07:58 - Kısıtlamalar sil baştan!
07:48 - 'Güvenlik soruşturması OHAL düzenlemesidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?
Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam
Her dört akademisyenden üçü mobbinge maruz kalıyor
Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
Kısıtlamalar sil baştan!
İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Haydan gelen Huya gider 1
nezd 2
çoğunu tanımıyorum 3
arşivlik filmler 2
avogadro sayısı 1
Aşık veysel 2
diss atmak 3
elbise etiketleri 2
kasvet 1
nazır 2
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam