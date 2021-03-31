'Yayalar kırmızı çizgimiz' dönemi

Ankara'daki etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sürücülere sesleniyorum, yaya öncelikli trafik kurallarına riayet edilirse bu çocuklarımız büyüyecek, ülkemiz için çok daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

Çizgi boyadılar

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Ankara'da Türkan Yamantürk İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, projenin reklam yüzü Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

'300'ün altına indi'

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ndeki (PAEM) eğitimlerini tamamlayan 191'i kadın olmak üzere 1837 komiser yardımcısı için Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde mezuniyet töreninde konuştu.

Terörle mücadelede içeride PKK'yı kımıldayamaz hale getirdiklerini söyleyen Soylu, terör örgütünün silahlı eleman sayısını 300'ün altına indirdiklerini belirtti. Soylu, bir zamanlar yıllık 5 bin kişinin katıldığı terör örgütü PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl ise sadece 11 kişinin katıldığını aktardı. İkna edilerek dağdan indirilen terörist sayısının da geçen yıl 243, bu yıl ise 36 kişi olduğunu ifade eden Soylu, yılbaşından bugüne kadar 157 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konuşmasında yeni mezunlara seslenen Soylu, "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. dönem mezunları, benim kahraman arkadaşlarım, bugün biz size şerefli bir üniformayı, asil bir milleti, şanlı bir bayrağı, kulağımızda 5 vakit okunan ezanı emanet ediyoruz" dedi.

ATAK'ın ilk tören uçuşu

Gölbaşı'ndaki törende mezun komiser yardımcıları yemin ettikten sonra tören geçişi düzenledi. Tören geçişine, emniyet teşkilatı envanterine kısa süre önce katılan taktik ve taarruz helikopteri ATAK da katıldı. Tören, ilk resmi tören uçuşunu gerçekleştiren ATAK helikopterinin gösterisiyle sona erdi.