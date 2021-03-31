1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oldu. Kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir'in kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesi, dün Anıtkabir'i ziyaret etti
 31 Mart 2021 08:27
+Aa- Yazdır
Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen baba Mehmet Şerif ve anne Elif ile çocukları Hira ve Muhammed Geylani Karahan, Aslanlı Yol'da yürüdü. Atatürk'ün mozolesine gelen Karahan ailesi, burada dua etti. Nöbet tutan askerlerle fotoğraf çektiren aile, hayalini kurdukları Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Karahan ailesi, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

'Çok sevindik'

Ziyaret sırasında basın mensuplarına duygularını anlatan 9 yaşındaki Hira, Atatürk'ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk'ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor" dedi. Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Hira, "Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik. Kardeşim de çok sevindi" diye konuştu.

Arkadaşlarına Anıtkabir'i anlatacağını söyleyen Hira, daha sonra, "Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. / Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. / Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. / Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman" şiirini okudu.

'Çok duygulandık'

Baba Mehmet Şerif Karahan da Anıtkabir'in kızı ve kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Karahan, Hira'nın 3 gündür heyecandan uyuyamadığını ifade etti. Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüğünü belirten Karahan, o gün yaptığının değerini şimdi anladığını ifade etti. Karahan, "Anıtkabir'e geldik. Bizi kabul ettiler. Çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf bulamıyorum, çok duygulandım" dedi. Baba Karahan, Anıtkabir'i daha önce kendisinin de hiç görmediğini dile getirdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadını el üstünde tutan kent: Tokat
31 Mart 2021 09:12		 Cenaze'de haklarını helal etmeyen işçiler: 7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz
31 Mart 2021 09:10
Kısıtlamalar sil baştan!
31 Mart 2021 07:58		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
31 Mart 2021 06:30
Muhabir KADES'i test etti: 4 dakikada yetiştiler
31 Mart 2021 06:15		 Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
31 Mart 2021 01:48
Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
31 Mart 2021 00:20		 Prof. Dr. Yorulmaz: Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun
30 Mart 2021 23:19
Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas vefat etti
30 Mart 2021 21:46		 Oyuncu Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
30 Mart 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:19 - TCMB, 2020 yılı için brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak09:16 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi09:14 - Adana'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı09:12 - Kadını el üstünde tutan kent: Tokat09:10 - Cenaze'de haklarını helal etmeyen işçiler: 7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz09:07 - 2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
08:59 - Bütçeden Milletvekillerinin dil kursu ücreti için pay ayrıldı08:58 - İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım08:57 - Hazal Kaya koronvirüse yakalandı08:46 - Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak08:38 - Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam08:30 - 'Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmeli'
08:27 - Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de08:24 - 'Yayalar kırmızı çizgimiz' dönemi08:18 - Her dört akademisyenden üçü mobbinge maruz kalıyor08:06 - Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması07:58 - Kısıtlamalar sil baştan!
07:48 - 'Güvenlik soruşturması OHAL düzenlemesidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?
Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam
Her dört akademisyenden üçü mobbinge maruz kalıyor
Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
Kısıtlamalar sil baştan!
İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
irticalen 1
icbar 1
tedai 1
tezvirat 1
sen beni beğenmiyor musun? 1
audition 1
kaide 1
bonsai 3
Aşık veysel 2
diskur 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam