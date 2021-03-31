Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen baba Mehmet Şerif ve anne Elif ile çocukları Hira ve Muhammed Geylani Karahan, Aslanlı Yol'da yürüdü. Atatürk'ün mozolesine gelen Karahan ailesi, burada dua etti. Nöbet tutan askerlerle fotoğraf çektiren aile, hayalini kurdukları Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Karahan ailesi, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

'Çok sevindik'

Ziyaret sırasında basın mensuplarına duygularını anlatan 9 yaşındaki Hira, Atatürk'ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk'ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor" dedi. Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Hira, "Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik. Kardeşim de çok sevindi" diye konuştu.

Arkadaşlarına Anıtkabir'i anlatacağını söyleyen Hira, daha sonra, "Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. / Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. / Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. / Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman" şiirini okudu.

'Çok duygulandık'

Baba Mehmet Şerif Karahan da Anıtkabir'in kızı ve kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Karahan, Hira'nın 3 gündür heyecandan uyuyamadığını ifade etti. Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüğünü belirten Karahan, o gün yaptığının değerini şimdi anladığını ifade etti. Karahan, "Anıtkabir'e geldik. Bizi kabul ettiler. Çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf bulamıyorum, çok duygulandım" dedi. Baba Karahan, Anıtkabir'i daha önce kendisinin de hiç görmediğini dile getirdi.