'Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmeli'
|31 Mart 2021 08:30
|+Aa- Yazdır
Toplantıda konuşan Yenigün şunları söyledi:
"Kamu projelerinde firmalara fiyat farkı ödenmesi veya şarta bağlı olmayan fesih hakkının tanınmasını içeren bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yatırım ödenekleri kamu kuruluşları tarafından her yılın başında yatırım programına uygun şekilde belirlenmelidir. Finansman yükünün hafifletilmesi ihtiyacı doğrultusunda stopaj ve KDV tevkifat oranlarında yapılan artışlar gözden geçirilmelidir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan "kamu ihale mevzuatı" kapsamındaki istisna uygulamalarının asgariye indirilmesi konusunun önemine dikkati çeken Yenigün, "Aşırı düşük teklif sorununa kalıcı çözüm bulunması ve yapım işleri ihalelerinde ağırlıklı olarak ön yeterlilik ihale yöntemi uygulanması daha uygun olacaktır" diye konuştu.
Hedef 20 milyar $
Yenigün, geçen yıl yurt dışında üstlendikleri proje tutarının 15.2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Yurt dışında yıllık 20 milyar dolar ve orta vadede de 50 milyar doların üzerinde proje üstlenme hedefimizi koruyoruz" diye konuştu. Yenigün, yurt dışında en büyük eksikliklerinin finansman olduğunu belirterek Eximbank imkanlarının artırılmasını istedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında Avrupa'da 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefleyen Yeşil Mutabakat'ın 35 milyon binanın yenilenmesini kapsadığını vurgulayarak, "Firmalarımızın Yeşil Mutabakat ile ilgili süreçleri takip edip bu faaliyetlerde etkinlikle yer alabilmelerini gelecek dönem için oldukça önemli görüyorum" dedi. Bakan Karaismailoğlu da Kanal İstanbul'un yapımına kısa süre içinde başlanacağını anlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TCMB, 2020 yılı için brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak
31 Mart 2021 09:19
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi
31 Mart 2021 09:16
|2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
31 Mart 2021 09:07
|Yapılandırılmış borçların taksitleri için son gün
31 Mart 2021 06:50
|Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı
30 Mart 2021 22:47
|Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor
30 Mart 2021 22:46
|Türkiye'nin zengin bor rezervleri hidrojen üretiminde kullanılabilir
30 Mart 2021 13:00
|TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
30 Mart 2021 11:36
|KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek
30 Mart 2021 11:04
|e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı
30 Mart 2021 09:24