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'Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmeli'

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin finansman yükünün arttığını belirterek, devam eden kamu projelerinde ya fiyat farkı ödenmesi ya da şartsız fesih imkanı sağlanması gerektiğini söyledi. TMB'nin 33'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
 31 Mart 2021 08:30
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'Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmeli'

Toplantıda konuşan Yenigün şunları söyledi:

"Kamu projelerinde firmalara fiyat farkı ödenmesi veya şarta bağlı olmayan fesih hakkının tanınmasını içeren bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yatırım ödenekleri kamu kuruluşları tarafından her yılın başında yatırım programına uygun şekilde belirlenmelidir. Finansman yükünün hafifletilmesi ihtiyacı doğrultusunda stopaj ve KDV tevkifat oranlarında yapılan artışlar gözden geçirilmelidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan "kamu ihale mevzuatı" kapsamındaki istisna uygulamalarının asgariye indirilmesi konusunun önemine dikkati çeken Yenigün, "Aşırı düşük teklif sorununa kalıcı çözüm bulunması ve yapım işleri ihalelerinde ağırlıklı olarak ön yeterlilik ihale yöntemi uygulanması daha uygun olacaktır" diye konuştu.

Hedef 20 milyar $

Yenigün, geçen yıl yurt dışında üstlendikleri proje tutarının 15.2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Yurt dışında yıllık 20 milyar dolar ve orta vadede de 50 milyar doların üzerinde proje üstlenme hedefimizi koruyoruz" diye konuştu. Yenigün, yurt dışında en büyük eksikliklerinin finansman olduğunu belirterek Eximbank imkanlarının artırılmasını istedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında Avrupa'da 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefleyen Yeşil Mutabakat'ın 35 milyon binanın yenilenmesini kapsadığını vurgulayarak, "Firmalarımızın Yeşil Mutabakat ile ilgili süreçleri takip edip bu faaliyetlerde etkinlikle yer alabilmelerini gelecek dönem için oldukça önemli görüyorum" dedi. Bakan Karaismailoğlu da Kanal İstanbul'un yapımına kısa süre içinde başlanacağını anlattı.
Memurlar.Net
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