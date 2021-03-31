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Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam

Ramazan hazırlıklarına başlayan marketlerde erzak kolileri raflardaki yerini aldı, hediye çekleri de hazır... Ramazan erzak kolilerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 zam var
 31 Mart 2021 08:38
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Ramazan'a sayılı günler kala erzak kolilerine yüzde 35 zam

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Ramazan ayına sayılı günler kala perakende sektörü hazırlıklara başladı. Ramazan erzak kolileri ve hediye çekleri marketlerde yerini aldı.

Ramazan erzak kolileri bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 zamlı. Geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan ve 44.90 liraya tüketiciye sunulan Ramazan kolisi bu yıl aynı ürünlerle 59.90 liraya satılıyor. Son yıllarda çeklerin yükselişte olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl da çeklerin öne çıkmasını bekliyor.

Ramazan erzak kolilerinde birçok ürün yer alırken, her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. 2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan erzak kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira, 2020 yılında ise 45 ila 150 lira arasında satılmıştı.

Bu yıl erzak kolilerinin fiyat aralığı 60 liradan başlayıp 190 lirayı buluyor. Ramazan erzak kolilerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünü alabileceği hediye çekleri ise her bütçeye uygun doldurulabiliyor ve tutar 500 liraya kadar çıkıyor.

'Çekler avantajlı'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, marketlerin Ramazan erzak kolileri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Son yıllarda erzak kolilerinin yanı sıra çeklerde yükseliş olduğunu belirten Düzgün, "Bu yıl yine çeklerin öne çıkmasını bekliyoruz. Fakat erzak kolileri de Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan'ın başlamasına birkaç gün kala bu durum daha da netleşir" diye konuştu.

Çeklerin erzak kolilerine göre avantajının olduğunu kaydeden Düzgün, "Çeklerle birlikte ihtiyaç sahipleri istediği ürünü satın alabiliyor. En azından mutfağında eksik ne varsa onu tercih ediyor. Erzak kolileri biraz daha genel gıdaya yönelik yapılıyor. Erzak kolileriyle evde ihtiyaç olmayan ürünler gönderilmiş olabiliyor. Ama çekte bu ihtimal olmuyor" dedi.

Farklı seçenekler...

Düzgün, gıda fiyatlarındaki artışla erzak kolilerinin fiyatlarında da geçen yıla göre artış olduğunu sözlerine ekledi.

Carrefoursa, dört farklı koliyi tüketicilerle buluşturuyor. Carrefoursa, 15 farklı üründen oluşan paketi 69.90, 22 adet ürün bulunan paketi 99.90, 27 ürün bulunan paketi 129.90 liradan satışa sunarken, 36 üründen oluşan koliyi de 189.90 liraya satıyor.

Carrefoursa'dan alışveriş çeki, kurumsal hediye kartı ve online kart kodu seçenekleri de sunuluyor. Migros da Ramazan erzak kolileri için çalışmalarını sürdürüyor. Migros, 13 üründen oluşan kolisini 59.90, 22 ürünlü paketi 99.90, 31 ürünlü paketi ise 134.90 liradan müşterilerine sunuyor.

Müşteriler Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 lira, en fazla 500 lira yükleyerek hediye de edebiliyor.

Kısa mesajla 'sanal çek'

BİM alt limit 100 lira, üst limit 500 lira olmak üzere hediye çeklerini tüketicilere sunuyor. Ayrıca isteğe göre erzak kolisi de hazırlanabiliyor. A101 de tüketicilerine 50, 100, 150, 200 liralık hediye çekleri sunuyor. A101'in hediye çekleri hem marketten alınabiliyor hem de kısa mesaj ile sanal çek şeklinde telefona yönlendirilebiliyor.

Metro Türkiye de dört farklı erzak paketini tüketicilere sunuyor. Şirket, 13 çeşitten oluşan paketi 76.90, 21 çeşitten oluşan paketi 134.90, 22 çeşitten oluşan paketi 181.90 ve şarküteri, peynir, zeytin gibi 7 çeşit üründen oluşan paketi ise 76.90 liraya satıyor. Şok ise müşterilerine 25, 50 ve 100 TL'lik Şok Hediye Kart'ın yanı sıra 13 üründen oluşan erzak kolisini 69.95 liradan sunuyor.
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