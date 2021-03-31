Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00'de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.
|31 Mart 2021 08:46
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