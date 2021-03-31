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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00'de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.
 31 Mart 2021 08:46
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.
Memurlar.Net
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