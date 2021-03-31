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İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon kanalında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili "Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım" dedi.
 31 Mart 2021 08:58
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İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım

KRT TV'de Şimdiki Zaman programının konuğu olan İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir insan, ben de İstanbul'u yönetiyorum. İstanbul aşkı olan bir cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz. Kendi partisi ülkeyi yönetiyor ama çok başarılı bir iş yapan Cumhuriyet Halk Partili de bir Ekrem İmamoğlu var. Sevgi ve saygı var ama iki arada bir derede kalmış bir durum da var" dedi.

Erdoğan'la eski İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde konuştuklarını hatırlatan İmamoğlu, "Orada her şeyi söyledim, tüm duygularımı söyledim. Neden benim otobüs borçlanmamı imzalamadınız, dedim. Erdoğan, 'imzalarız' dedi" diye anlattı.

HDP'ye kapatma iddianamesine tepki

HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili soruya ise İmamoğlu "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" yanıtını verdi.

"Bu güzel İstanbul'a ihanet eden kim varsa gelecekte hesap verir"

Yakın zamanda başlayacağı hükümet tarafından açıklanan Kanal İstanbul projesi için de İmamoğlu, "İstanbul'a en büyük ihanet projesidir. Bunun engellenmesi şarttır. Bunun için de var gücümüzle tüm hukuki yolları kullanarak mücadelemize devam edeceğiz. Bu güzel İstanbul'a ihanet eden kim varsa gelecekte hesap verir. Bunun adı bürokratmış, bunun adı bakanmış, inşaat şirketiymiş, ister yerli, ister yabancı olsun. Bu devletin ve bu milletin hafızası bunun hesabını sorar." diye konuştu. İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"İki sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek"

İki sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek. Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler, devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Ben buna inanıyorum. Ben Millet İttifakı'nın bir ferdiyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bu memleketin değişmesi adına iki sene sonra bu ülkede Millet İttifakı süreci yönetecek demekten, hatta ve hatta 'Türkiye ittifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki?"
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