Hazal Kaya koronvirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi
|31 Mart 2021 08:57
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