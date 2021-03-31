Bütçeden Milletvekillerinin dil kursu ücreti için pay ayrıldı
|31 Mart 2021 08:59
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM), milletvekillerinin yabancı dil kursları ücretlerine ilişkin duyuru yayınlandı.
TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın, yabancı dil kursu ödemelerine ilişkin yaptığı duyuruda, 2021 yılı içinde milletvekillerinin katılmak istedikleri yabancı dil kursları için Bütçe Kanunu E Cetveli hükümlerinin uygulanacağı açıklandı.
YÜZDE 50'Sİ BÜTÇEDEN
TBMM İdari Amiri Halil Özcan'ın imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, milletvekillerinin kurs ücretlerinin yüzde 50'sinin Meclis bütçesinden karşılanacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi;
AYLIK 490 TL'Yİ GEÇMEYECEK
"Milletvekilleri, yurt içinde yerli ve yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen kurslar ile üniversitelerin açmış olduğu dil kurslarına kayıt yaptırabileceklerdir.
Yabancı dil kurslarına katılacak milletvekillerinin aylık 490 TL'yi geçmemek şartıyla kurs giderlerinin yüzde 50'si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın karşılanacaktır"
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