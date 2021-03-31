Kadını el üstünde tutan kent: Tokat

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen KADES uygulaması, 2020 başından bu yana Tokat'ta bin 917 kadın tarafından indirildi. Kent, o günden bu yana kadın cinayeti yaşanmayan 12 ilden biri oldu.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 2020 başından bu yana 2 bin 78 önleyici, 36 da koruyucu tedbir kararı uyguladıklarını belirterek, "Bir kadının da risk nedeniyle adres ve kimliğini değiştirdik.

Bu konuda hassasız. Uygulanan önleyici ve koruyucu kararlarda herhangi bir saldırı, yaralama ve benzer bir olay da meydana gelmedi. Geçen yıl ve bu yıl, 307 KADES ihbarı geldi. 289'u asılsız, yani butonuna basmasıyla veya deneme amaçlı yapılmış. 18 gerçek ihbara hemen müdahale ettik" dedi.



TÜM EKİPLER BAKIYOR

Topaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "KADES'ten yapılan ihbar anında Emniyet Haber Merkezi'ne düşüyor. Ekipler hemen telefonla ulaşıyor. Ulaşamazsa ihbarcının konumuna ekip yönlendiriliyor. Bu konuda sadece asayiş ekipleri değil tüm ekipler görevlendirildi. Asayiş Şube'de Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği kurduk.

Çalışanları, bu konuda eğitim almış kadın ağırlıklı personelden oluşuyor. Ayrıca kadrolu 2 psikologdan da destek alıyoruz. Tokat'ta aile bağları tutkun olduğu için, diğer illere göre şiddet olaylarının çok yaşanmadığı bir il. Ama bu, yaşanmayacağı anlamına da gelmez. Tüm kadınları, telefonuna KADES uygulamasını indirmeye çağırıyoruz. 2020-2021'de, aile içi ve kadına şiddete karşı bilgilendirme eğitimleri kapsamında, 6 bin 97 broşür dağıtarak 134 afiş astık. 9 bin 187 kadını bilgilendirdik. 610 personelimize de bu konuda eğitim verdik."



MİHRİBAN KOÇAKER