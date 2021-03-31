KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
|31 Mart 2021 09:33
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ÖSYM, KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS 2021/4 ile Ulaştırma Bakanlığı'na 30 personel atandı.
KPSS-2021/4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2021/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
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