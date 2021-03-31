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HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme

Hakımler ve Savcılar Kurulu (HSK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında mağdur olduğu davada beyanının alınması için gelmemesi halinde zorla getirilme kararı veren Sakarya Hendek İlçe Adliyesi'nde görevli Hakim M.A. hakkında inceleme başlattı.
 31 Mart 2021 09:35
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HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme

Bahçeli'ye Twitter üzerinden yapılan bir hakaret sebebiyle Sakarya Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Hakim Akyol, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazarak Bahçeli'nin beyanının alınmasını, gelmediği takdirde zorla getirilmesini istemişti.

Bahçeli'nin duruşmaya katılma zorunluluğu olmağı halde zorla getirilme kararında ısrar eden M.A. hakkında inceleme başlatıldı. HSK müfettiş görevlendirdi.

Halit Turan
Sabah
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