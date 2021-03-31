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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, önce kamyon ardından otoyol bariyerine çarpan hafif ticari araçtaki Afganistan uyruklu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
|31 Mart 2021 09:55
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İstanbul-İzmir Otoyolu Koldere Mahallesi yakınlarında İzmir yönüne giden, 3 Afganistan uyruklunun bulunduğu ve A.Ö'nün kullandığı 07 GNM 25 plakalı hafif ticari araç, önce aynı yönde seyreden A.S. idaresindeki 10 RC 1969 plakalı kamyon ardından bariyere çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki yolculardan A.Y'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü A.Ö. ile S.M.H.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kamyon şoförü A.S. gözaltına alındı.
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