Borsa güne yükselişle başladı
|31 Mart 2021 10:00
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,68 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.397,47 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Dün görece sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, banka hisselerindeki toparlanmayla günü yüzde 0,23 değer kazanarak 1.395,79 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugünün veri takviminde; yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşması ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.
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