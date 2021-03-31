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Avcılar'da kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Avcılar'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan Hızır Ali Günden isimli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
|31 Mart 2021 10:01
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Olay dün saat 13.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki Hızır Ali Günden evinin önünde oyun oynadığı sırada park halindeki aracın arkasından yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada cadde üzerinde kamyonetiyle ilerleyen Salih B. küçük çocuğa çarparak üzerinden geçti
Ağır yaralanan küçük çocuk ihbar üzerine gelen 112 ekiplerince Esenyurt 'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Günden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Salih B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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