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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
 31 Mart 2021 10:27
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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmediği, verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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