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Kilis'te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler kısıtlamada sokağa çıkamayacak

Kilis'te Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 50 dekardan az tarım arazisine sahip çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmayacak.
 31 Mart 2021 10:28
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Kilis'te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler kısıtlamada sokağa çıkamayacak

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kilis'te salgınının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kısıtlamalarda zirai üretim kapsamında getirilen muafiyetin suistimal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri tarım arazisine sahip çiftçilerimizin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, zirai üretim amacıyla, muafiyet sebebi, konusu, zamanı ve güzergahıyla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi. 50 dekardan az araziye sahip çiftçilerimizin, tarımsal iş ve işlemlerini sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı hafta içi saat 05.00-21.00'de tamamlayabileceği değerlendirildiğinden, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaması kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde her 10 dekar arazi için en fazla bir işçinin çalıştırılabileceğine, işçilerin arazi sahibinin refakatinde araziye gidip gelebileceğine, 18-60 yaş aralığı haricindeki kişilerin kısıtlama saatlerinde tarım işçisi olarak çalıştırılamayacağına karar verildi."

Açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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