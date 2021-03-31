1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 3,3 artarak 98,9 değerini aldı.
 31 Mart 2021 10:36
+Aa- Yazdır
Ekonomik güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 95,8 iken martta yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre martta yüzde 2,5 yükselerek 86,7, reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 artışla 110,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 artarak 105,5, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 yükselişle 109,2 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 azalarak 79,8 oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor
31 Mart 2021 11:14		 'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu
31 Mart 2021 11:06
TCMB, 2020 yılı için brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak
31 Mart 2021 09:19		 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi
31 Mart 2021 09:16
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
31 Mart 2021 09:07		 'Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmeli'
31 Mart 2021 08:30
Yapılandırılmış borçların taksitleri için son gün
31 Mart 2021 06:50		 Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı
30 Mart 2021 22:47
Türk savunma sanayisi en üst lige hazırlanıyor
30 Mart 2021 22:46		 Türkiye'nin zengin bor rezervleri hidrojen üretiminde kullanılabilir
30 Mart 2021 13:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti11:20 - Kamunun doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor11:19 - 3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı11:14 - Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor11:12 - 9 ildeki FETÖ davalarında 816 sanık hesap verecek11:10 - İmam hatiplerde 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı
11:09 - Kovid-19 sürecinde 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi11:07 - BTK: 'Yemek Sepeti' firmasına yapılan saldırı yurt dışı kaynaklı11:06 - 'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu11:05 - Memurun, uzlaştırmacılık yapabileceği açıkça düzenlenmeli!10:57 - Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı10:52 - 'Bataklık Operasyonu' şüphelisi parayla yurt dışına kaçarken yakalandı
10:40 - Her binaya kimlik geliyor: Depreme dayanıksız ise kiraya verilemeyecek10:39 - Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok10:37 - Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor10:36 - Ekonomik güven endeksi yükseldi10:28 - Kilis'te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler kısıtlamada sokağa çıkamayacak
10:27 - Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Poşet ister misiniz 2
cendere 2
tereyağlı ballı ekmek 1
tezvirat 1
dilsiz uşak 2
Yufkacı muammer 2
bonsai 3
teaser 2
metot 4
antipatik 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam