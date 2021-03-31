1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında." dedi.
 31 Mart 2021 10:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Su Şurası'nda, su konusunda geleceğe dönük hangi adımlar atılacak, bunların kararlarını alacağız. Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek." dedi.

"Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor." diyen Pakdemirli, şunları söyledi:

"İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok.

Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız."

Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.

Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım
31 Mart 2021 08:58		 94'teki gibi gayret gösterip, İstanbul'u yeniden kazanacağız
31 Mart 2021 07:20
DHKP-C komada: Örgüt elebaşı bulamıyor
31 Mart 2021 06:40		 Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
31 Mart 2021 00:33
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği
31 Mart 2021 00:03		 31 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Mart 2021 00:00
NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi
30 Mart 2021 23:50		 Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
30 Mart 2021 23:29
Güvenlik Soruşturması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
30 Mart 2021 22:14		 Samsun Valisi: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
30 Mart 2021 22:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti11:20 - Kamunun doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor11:19 - 3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı11:14 - Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor11:12 - 9 ildeki FETÖ davalarında 816 sanık hesap verecek11:10 - İmam hatiplerde 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı
11:09 - Kovid-19 sürecinde 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi11:07 - BTK: 'Yemek Sepeti' firmasına yapılan saldırı yurt dışı kaynaklı11:06 - 'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu11:05 - Memurun, uzlaştırmacılık yapabileceği açıkça düzenlenmeli!10:57 - Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı10:52 - 'Bataklık Operasyonu' şüphelisi parayla yurt dışına kaçarken yakalandı
10:40 - Her binaya kimlik geliyor: Depreme dayanıksız ise kiraya verilemeyecek10:39 - Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok10:37 - Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor10:36 - Ekonomik güven endeksi yükseldi10:28 - Kilis'te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler kısıtlamada sokağa çıkamayacak
10:27 - Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
İmamoğlu: HDP'ye terörist derseniz karşısındayım
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
audition 1
tik 1
ikinci el otomobile vergi uygulaması 4
bonsai 3
tedai 1
Kinoa 1
Yufkacı muammer 2
indigo çocuk 2
icbar 1
çoğunu tanımıyorum 3
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam