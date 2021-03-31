Her binaya kimlik geliyor: Depreme dayanıksız ise kiraya verilemeyecek

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü ileriye taşıyacak çok önemli bir proje nisan ayı itibariyle başlıyor. Olası depremlere ilişkin 2021 yılında topyekün seferberlik başlatılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kritik bir projenin alt yapısını tamamladı.

Türkiye'deki milyonlarca konutun geçmişini ve bugünkü durumunu ortaya koyacak Bina Kimlik Sistemi (BKS) hayata geçiriliyor.

81 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLIYOR

81 ilde eş zamanlı olarak nisan ayında uygulamaya alınacak proje kapsamında 100 bin binanın içine ve dışına QR kodlu levhalar yerleştirilmeye başlanacak. Levha üzerindeki QR kodlarının okutulması halinde binaya ilişkin her türlü bilgiye hızla erişilecek.

Binalara teknolojik bir levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

KAT PLANI, ZEMİN BİLGİSİ VE VATANDAŞ BİLGİSİ YER ALACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen Bina Kimlik Sistemi uygulamasında yapılarla ilgili merak edilen çok sayıda bilgi yer alacak ve bu bilgiler güncellenebilecek. Bina kimlik kartları üzerinden bina kat planlarından, kullanılan malzeme ve zemin bilgisine, yapının genel verilerinden binada ikamet eden vatandaş bilgilerine ihtiyaç duyulan tüm bilgilere erişile bilinecek.

AFETLERDE HAYATİ BİLGİLERE ERİŞİLECEK

Bina kimlik kartları afetler sırasında da hızla bilgiye ulaşma konusunda büyük kolaylık sağlayacak. Binalara yerleştirilecek elektronik etiketler üzerinden elde edilecek bina kat planları ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri üzerinden yangın ve deprem gibi afet anlarında olası can kayıplarının önüne geçilmesi için farklı müdahale yöntemleri de geliştirilebilecek.

Uygulama sayesinde AFAD gibi kuruluşlar ve belediyeler de binaların durumunu gösteren verileri deprem hazırlıklarında kullanabilecek.

KOLON KESEN VE KAÇAK KAT ÇIKAN TESPİT EDİLECEK

Öte yandan bina kimlik kartları içerisinde yapıların fotoğrafları ve üç boyutlu görselleri de yer alacak. BKS'de kayıtlı görseller üzerinden beş yılda bir yapılan denetlemelerde binada kat çıkma, kolon kesme, sığınağı kullanma gibi hususlar karşılaştırılabilecek, yapılacak karşılaştırmalar ile projenin dışına çıkılan uygulamalara müdahale etme, sonradan ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı da önceden önlem alma imkanı ortaya çıkacak.

DEPREME DAYANIKSIZ EV İÇİN KİRA ENGELİ

Binalara yerleştirilecek elektronik etiket sayesinde bina bilgilerine 70 metre mesafeden dahi ulaşılabilecekken, ev kiralayacak olan kişiler de bina kimlik kartı sayesinde yaşayacakları yapının tüm bilgisine ulaşabilecek. Öte yandan yeni, uygulama üzerinden depreme dayanıksız evlerin aksaklıklar giderilinceye kadar kiraya verilmesinin önüne geçilmesi için de çalışma yürütülüyor.

BKS YEDİ SİSTEMLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

BKS sistemi, e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi, Elektronik Beton İzleme Sistemi, Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile de entegre bir şekilde çalışabilecek.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN BİLGİ HAVUZU OLACAK

Bina kimlik sistemiyle binalarda kullanılan malzeme bilgilerinin depolanarak inşaat sektörünün faydalanabileceği bir bilgi havuzu oluşturulmasını da hedefleniyor. Proje şimdiden yapı sektörünün sadece ülkemizde değil uluslararası platformda da en inovatif ürünü olarak aday olmaya hazır.

NÜFUSUN YARISI GÜVENLİ KONUTLARDA OTURUYOR

Türkiye'de son 20 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlanırken, yapı denetim tarafında ise 800 bin binanın denetimi gerçekleştirildi. Hali hazırda denetimleri devam eden bina sayısı ise 400 bini buldu. Yapılan çalışmalar ile Türkiye çapında vatandaşların yüzde 55'inin güvenli konutlarda oturtma imkanına eriştiği kaydedildi.

Kenan Biter