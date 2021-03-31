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'Bataklık Operasyonu' şüphelisi parayla yurt dışına kaçarken yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olduğu belirtilen "Bataklık Operasyonu" kapsamında, yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
 31 Mart 2021 10:52
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'Bataklık Operasyonu' şüphelisi parayla yurt dışına kaçarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bataklık Operasyonu" kapsamında tutuklanan suç örgütünün yöneticisi olduğu ileri sürülen Nejat Daş ile irtibatı olan Engin M'nin yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine hareket geçen Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Engin M'yi yakaladı. Şüphelinin bavulunda yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Engin M, Nejat Daş'ı tanımadığını, herhangi bir suç örgütü içerisinde bulunmadığını, çocuğunun rahatsızlığından dolayı bir kere Bulgaristan'a götürmek üzere para taşıdığını fakat Sırbistan'da gözaltına alındığını öne sürdü.

Sırbistan'da "kara para aklamak" suçundan 6 ay hapis yattığını ifade eden Engin M, "Hayatımın 6 ayı bu yüzden çocuklarımdan ve ailemden uzakta zor koşullar altında Sırbistan gibi bir ülkede cezaevinde geçti. Bu teklifi kabul ettiğim için pişmanım." dedi.

Hakkında kara para akladığı yönündeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Engin M, Türkiye'ye hiçbir zaman para getirmediğini ve ülkeden de para çıkarmadığını savundu.

"Silahlı suç örgütü kurma veya yönetme", "örgüte üye olma" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

- Operasyon

"Bataklık Operasyonu" kapsamında Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş'ın kurup yönettiği suç örgütünün 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydediliyor.

30 Haziran 2020'de başlatılan operasyon kapsamında, 75 kişi gözaltına alınırken, Daş, Gören ve Aslantaş'ın arasında bulunduğu 34 şüpheli tutuklanmıştı.

Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.
Anadolu Ajansı
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