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9 ildeki FETÖ davalarında 816 sanık hesap verecek

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin nisanda yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 33 dava görülecek- Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 9 ildeki davalarda 816 sanığın yargılanmasına devam edilecek
 31 Mart 2021 11:12
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9 ildeki FETÖ davalarında 816 sanık hesap verecek

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin nisan ayında 9 ildeki 33 davada 816 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Nisanda 9 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 33 dava görülecek. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlardan açılan davalarda 816 sanık yargılanacak.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 497 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Nisan'da devam edilecek.

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki Pinhan Restoranı gizli toplantılar yapmak için karargah olarak kullandıkları ve himmet gelirlerini sisteme soktukları iddiasıyla 7'si tutuklu 12'si firari 41 sanığın yargılandığı dava ise İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Nisan'da görülecek.

Darbe girişimine ilişkin haklarında "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in yargılandıkları davaya da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Nisan'da bakılacak.

Nisan ayında görülecek davalardan bazıları şunlar:

1 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Nisan

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (19 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Nisan

Saat: 11.00

2 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Nisan

Saat: 10.00

5 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Nisan

Saat: 10.00

6 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Nisan

Saat: 10.00

7 Nisan

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin dava (497 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Nisan

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eyalet yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Nisan

Saat: 10.00

8 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Nisan

Saat: 10.00

Dava adı: Eski Kayseri Şeker genel müdürünün yargılandığı FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Nisan

Saat: 10.00

9 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10.00

12 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün karargahı olarak kullanıldığı iddiasıyla kayyum atanan "Pinhan Restoran" davası (41 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Nisan

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin dava (13 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Nisan

Saat: 12.00

Dava adı: Kaynak Holdingde görevli FETÖ üyelerinin davası (47 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Nisan

Saat: 13.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Nisan

Saat: 10.00

13 Nisan

Dava adı: Yunanistan'dan sınır dışı edilince yakalanan eski astsubayın FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Nisan

Saat: 10.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Nisan

Saat: 10.00

14 Nisan

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Nisan

Saat: 09.30

15 Nisan

Dava adı: Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin mahrem imamların yargılandığı dava (9 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Nisan

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eyalet yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Nisan

Saat: 10.00

16 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'da eğitim yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10.00

19 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (9 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Nisan

Saat: 10.00

20 Nisan

Dava adı: "Islak imza"da kumpas davası (18 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Nisan

Saat: 10.00

Dava adı: Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Nisan

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Nisan

Saat: 10.00

21 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Nisan

Saat: 10.00

22 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Nisan

Saat: 10.00

26 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Nisan

Saat: 10.00

27 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (8 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Nisan

Saat: 10.00

Dava adı: Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya yöneticisinin davası (1 sanıklı)

Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Nisan

Saat: 10.00

28 Nisan

Dava adı: Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in "15 Temmuz darbe girişimi" davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Nisan

Saat: 10.00

29 Nisan

Dava adı: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası (20 sanıklı)

Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Nisan

Saat: 09.30

30 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle ilişkin açılan ikinci dava (45 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Nisan

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Nisan

Saat: 10.00
Anadolu Ajansı
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