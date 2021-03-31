3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda, aralarında 17 kamu görevlisinin de bulunduğu 26 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziosmanpaşa 2. ve 3. İcra Müdürlüklerinde yapılan araç satış ihaleleri ile ilgili olarak, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlenen 17'si kamu görevlisi 29 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, dün İstanbul, Kırklareli ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1'i aktif 2 icra müdürü, 6 icra müdür yardımcısı, 5 zabıt katibinin de arasında bulunduğu 17'si kamu görevlisi 26 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 klasör icra dosyası, 4 kaşe, 2 av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 zanlının koronavirüs karantinasında olduğu ve firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.